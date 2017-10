Alan Santos / Divulgação

Após ser internado no Hospital Militar de Base de Área do Exército, em Brasília, com desconforto urológico, o presidente Michel Temer passa bem e deve receber alta ainda nesta quarta-feira (25). Segundo comunicado divulgado pelo Planalto, o peemedebista passou por uma "sondagem vesical de alívio por vídeo".

Temer sentiu-se mal no fim da manhã. Em seguida, buscou atendimento no departamento médico do Palácio do Planalto, onde foi constatada uma obstrução urológica. No local, foi recomendado que se encaminhasse o presidente à instituição hospitalar.

O anúncio de que Temer havia passado mal ocorreu no plenário da Câmara durante a sessão para análise da segunda denúncia contra o presidente, causando grande agitação. A oposição saiu para o Salão Verde para pedir o encerramento da votação.

Confira a íntegra da nota divulgada pela Presidência:

"Na tarde de hoje (quarta-feira), o Presidente da República foi submetido a uma sondagem vesical de alívio por vídeo. O Presidente está em repouso, passa bem e deverá ter alta ainda hoje. O presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército".

No dia da votação da denúncia, Temer passa mal e segue para hospital: