Foi amplamente divulgado pela imprensa a distribuição de emendas, cargos e outras "bondades" pelo Planalto em troca de apoio na votação. O senhor recebeu algum "presente"?

O que vale é a minha consciência. Não negociei, nem recebi nada. As únicas emendas que tenho são as impositivas. Nunca negociei voto. Estou tranquilo. As pessoas que me conhecem sabem que não voto por negociação. Acho isso nojento. Aliás, o único espaço que tínhamos no Rio Grande do Sul, na Pesca, foi exonerado hoje (quarta-feira). Não fui negociar, nem pedir nada. Votei com a minha convicção.