A 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ) retomou, nesta quinta-feira (26), julgamento de recurso movido pelo secretário estadual da Fazenda, Giovani Feltes, contra condenação em uma ação de improbidade administrativa. Como houve divergência nos votos dos desembargadores, será necessário que o outro magistrado do colegiado e um sorteado do Grupo Cível participem do julgamento.