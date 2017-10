Manifestantes realizaram "tomataço" contra Gilmar Mendes em São Paulo MARIVALDO OLIVEIRA / ESTADÃO CONTEÚDO

A acadêmica Amélia Regina Coelho foi retirada pela Polícia Militar (PM) de um evento com a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre Morares na manhã deste sábado (28), em São Paulo. A "acusação" contra Amélia foi carregar três sacolas com papéis, lanche e água.

A PM foi acionada por seguranças que se identificaram como estando a serviço de "uma autoridade". Todos os inscritos para assistir às palestras dos ministros no XXVI Encontro Nacional de Direito Constitucional passaram por processo de inscrição e revista, antes de entrar no auditório onde estariam Mendes e Moraes. Do lado de fora, um grupo de três manifestantes fez um "tomataço" contra Mendes.

Os seguranças que pediram a saída de Amélia do evento não justificaram o motivo pelo qual a acadêmica foi impedida de acompanhar o evento. Um deles, que não se identificou, disse que ela estava ali para atrapalhar e não para participar do evento.

A policial militar que conduziu Amélia para fora também não explicou o motivo da retirada da mulher. Os seguranças ofereceram à acadêmica a opção de deixar as sacolas em outro lugar mas ela recusou a oferta. Em vez disso, esvaziou os volumes dentro do auditório. Nas sacolas ela carregava diversos papéis, livros, revistas, um sanduíche, uma maçã e duas garrafas pequenas de água.

— Tenho muita sede — disse ela.

A expulsão da mulher provocou reações na plateia do evento. Alguns defendiam o direito dela continuar no auditório, outros pediam sua saída argumentando que estava atrasando o início das palestras.

Na chegada, Mendes não quis comentar a expulsão da acadêmica mas falou sobre o "tomataço".

— Deviam doar (os tomates) para alguma entidade beneficente — disse o ministro.

O ministro conseguiu entrar no local do evento sem ser visto pelos manifestantes. Os três realizadores do "tomataço" chegaram a jogar as frutas em um carro preto com vidros fumê, pensando que se tratava do ministro. Depois, diante de um boato de que o carro era de Moraes, o ex-empresário Ricardo Rocci disse:

— Tudo bem, ele também merece.