A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (18), por 39 votos a 26 e uma abstenção, o relatório do deputado tucano Bonifácio de Andrada (MG) que pede a rejeição da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Após a aprovação do parecer na CCJ, o texto segue para apreciação do plenário, que dará a palavra final sobre o prosseguimento ou não da denúncia contra Temer por obstrução da Justiça e organização criminosa.