Das 15 capitais brasileiras que tiveram segundo turno neste domingo (27), seis registraram abstenção de mais de 30% dos eleitores. Em Porto Alegre (RS), 381.965 eleitores não compareceram às urnas, o que representa 34,83% do total. A cidade gaúcha lidera o ranking entre as capitais brasileiras na proporção de eleitores faltantes, seguida de Goiânia (GO) e Belo Horizonte (MG).