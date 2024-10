Em Porto Alegre, o candidato à reeleição, Sebastião Melo, chegou para votar por volta das 11h20min na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraiba, no bairro Aberta dos Morros, zona sul da Capital. Ele chegou ao local com sua candidata a vice, Betina Worm, e se encontrou com sua esposa, Valéria Leopoldina, e o atual vice-prefeito, Ricardo Gomes.