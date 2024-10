Às vésperas da abertura das urnas, Maria do Rosário (PT) dedicou a última sexta-feira antes do primeiro turno para circular por Porto Alegre. Acompanhada do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, e candidatos a vereador, a concorrente à prefeitura da Capital liderou caminhadas pela zonas Sul e Leste.