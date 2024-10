A eleição do último domingo deixou 14 nomes conhecidos dos eleitores da Capital de fora da nova legislatura da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A quantidade de votos maior do que na eleição de quatro anos atrás e, na maioria, superior aos 2.669 recebidos pelo Coronel Ustra (PL), o vereador eleito com a menor quantidade de votos, não evitou o revés a alguns dos veteranos no legislativo municipal.