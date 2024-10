Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) protagonizaram uma disputa acirrada pela prefeitura de São Paulo, no domingo (6). A definição de quem iria para o segundo turno — que será disputado no dia 27 de outubro — demorou a sair, uma vez que os três tiveram percentuais de votos bastante próximos. Mesmo Marçal, terceiro colocado no total de votos válidos, foi o vencedor em várias zonas eleitorais.