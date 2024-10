O novo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (10) sobre as intenções de voto no segundo turno para a prefeitura de São Paulo mostra o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 52,8%, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 39%. A margem de erro é de 2,9 pontos porcentuais, para mais ou para menos.