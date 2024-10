Dois pastores foram presos em flagrante pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de compra de votos em Manaus, capital do Estado do Amazonas. A dupla pagou fiança no valor de R$ 15 mil cada um e responderá em liberdade ao crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), com pena de até quatro anos de reclusão.