Nem a dificuldade para subir as escadas da Escola Técnica Senador Ernesto Dorneles, na Rua Duque de Caxias, no centro de Porto Alegre, impediu que Antonio das Chagas Motta, 89 anos, completados justamente neste domingo (27), registrasse seu voto. Motta colocou seu chapéu, pegou a muleta e saiu de casa para participar do pleito como eleitor.