A RedeTV! tomou uma decisão inédita em se tratando de debates eleitorais e resolveu parafusar no chão do estúdio as cadeiras, do tipo banqueta, que serão usadas pelos candidatos que participam nesta terça-feira (17) pela manhã do evento da emissora, promovido em parceria com o UOL. A informação foi repassada por uma integrante da organização e confirmada pela superintendente de jornalismo da emissora, Stephanie Freitas.