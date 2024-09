No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe Marco Antonio Teixeira, cientista político e professor na FGV e Sérgio Trein, professor de Propaganda Política na UFRGS para debater se a cadeirada de Datena em Marçal afeta as eleições de São Paulo em 2024.