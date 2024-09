Disputa em SP

Marçal chama Alckmin de "bunda mole", diz que eleitores de Lula são "idiotas" e afirma que foi censurado pela Justiça

Declarações foram dadas durante entrevista no programa "Roda Viva", da TV Cultura, na segunda-feira. O candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo também disse que não tem medo de enfrentar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas evitou críticas mais fortes à Corte

03/09/2024 - 09h07min Atualizada em 03/09/2024 - 09h28min