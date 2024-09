Cinco candidatos a vereador no RS são alvo de mandados de prisão em aberto

Cinco candidatos a vereador no Rio Grande do Sul têm contra si mandados de prisão pendentes de cumprimento, conforme certidões ativas no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) nesta quinta-feira (19). Um deles tem condenação transitada em julgado, quando não há mais hipótese de recurso, por estupro de vulnerável. É uma sentença com potencial para barrar a candidatura, mas o candidato apresentou certidão criminal negativa emitida uma semana antes da ordem de prisão.