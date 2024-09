Campanha de incentivo ao voto da Justiça Eleitoral gaúcha tem a reconstrução do Estado como tema

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), desembargador Voltaire de Lima Moraes, declarou nesta quarta-feira (18) que a Corte projeta uma participação massiva de eleitores no cenário pós-calamidade. Durante o lançamento da campanha “Venha reconstruir o Estado com a força do seu voto”, o chefe da Justiça Eleitoral gaúcha conclamou a população ao entendimento de que o ato de votar também representa a escolha dos projetos que vão reconstruir as cidades gaúchas.