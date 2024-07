Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, na manhã desta quarta-feira (10), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), desembargador Voltaire de Lima Moraes, falou sobre a preocupação com o número de abstenções que podem ser causadas pela migração de pessoas afetadas pela enchente que atingiu o Estado em maio.