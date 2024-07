Seis mil urnas foram perdidas no Rio Grande do Sul por causa da enchente 

O Estado dispõe de 29.091 urnas eleitorais. Dessas, quase 6 mil foram totalmente perdidas por causa dos alagamentos registrados em maio, o que representa um prejuízo de quase 36 milhões de reais. O número equivale a 20% dos equipamentos utilizados nas cidades gaúchas. Uma parte ficava no interior do Rio Grande do Sul, mas a maioria estava em um depósito do Quarto Distrito, em Porto Alegre.