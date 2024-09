Os candidatos Felipe Camozzato (Novo), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) debateram propostas de gestão para Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (23), no Teatro da Unisinos, na Capital. A atividade também teve promoção do Conselho Regional de Administração (CRA-RS). Juliana Brizola (PDT) foi convidada, mas não participou.