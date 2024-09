Maria Victoria, de 32 anos, é natural de Maringá e uma das candidatas à prefeitura de Curitiba, capital do Paraná. Ela atualmente é deputada estadual pelo terceiro mandato. Maria Victoria cresceu no meio político, uma vez que é filha da ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, e do deputado federal e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros.