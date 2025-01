Wall Street fecha sua penúltima sessão do ano em baixa

De acordo com o analista, não houve uma razão específica para a queda desta segunda-feira, exceto os "ajustes de carteira" pelos atores do mercado.

No mercado de títulos, a rentabilidade da dívida pública americana a 10 anos baixou consideravelmente, para 4,53%, frente aos 4,62% registrados no fechamento de sexta-feira.

Entre os movimentos de destaque, as ações da Boeing caíram (-2,31%) após a Coreia do Sul anunciar uma "inspeção completa" de todos os modelos Boeing 737-800 operados pelas companhias aéreas do país, depois de um acidente fatal com uma dessas aeronaves no país.