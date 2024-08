É isso mesmo? GDI checa declarações de pré-candidatos à prefeitura de Porto Alegre no debate da Rádio Gaúcha

O É isso mesmo?, mecanismo de checagem do Grupo RBS, atua mais uma vez na cobertura eleitoral. Nas eleições 2024, repórteres do Grupo de Investigação da RBS (GDI), com o reforço de outros jornalistas, conferem a veracidade e a precisão de informações citadas pelos pré-candidatos à prefeitura de Porto Alegre no debate realizado pela Rádio Gaúcha na manhã desta terça-feira (6). Não são levadas em conta na checagem declarações de cunho opinativo.