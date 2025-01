Diogo Siqueira toma posse para segundo mandato como prefeito de Bento Gonçalves

Reeleito, Diogo Segabinazzi Siqueira (PSDB) tomou posse como prefeito de Bento Gonçalves em cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira (1º), no Salão Nobre do Palácio Municipal. O vice-prefeito Amarildo Lucatelli (PP) também assumiu o próximo mandato.

— São desafios que fortificaram a nossa população. Muito do nosso governo será para entender que como sociedade podemos ir mais longe com todo mundo junto. Nossa base será a ordem, é buscar mais qualidade de vida, dar mais tranquilidade para todos viverem com segurança. É ordem em todos os setores, é oferecer trabalho, isso está em nossa alma — destaca.

Em dezembro, o prefeito reeleito já havia pontuado sobre a intenção de manter o "controle da ordem no município", o que significa, para ele, garantir empregos à população e diminuir o número de usuários do Bolsa Família, por exemplo.

A solenidade de posse ainda contou com as bênçãos do padre Luis Carlos Conci e do pastor José do Amarante.