Os vereadores eleitos em Caxias: conheça Sandra Bonetto, a comunitária

Trabalhar para as pessoas. É assim que Sandra Bonetto, vereadora eleita pelo Novo com 1.814 votos, define sua jornada na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul nos próximos quatro anos. Natural de São José da Linha Feijó, interior de Forqueta, também conhecida como comunidade Arranca Toco, Sandra começou a trabalhar com 11 anos na colheita da uva, e relembra o quão feliz ficou ao receber seu primeiro salário e comprar suas próprias roupas. Mas para que ela e seus irmãos conseguissem estudar, sua família mudou-se para Forqueta. A partir desse momento, Sandra começou a criar sua trajetória comunitária.