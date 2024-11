Com menos de 30 dias para encerrar os trabalhos, a CPI dos Serviços Funerários aprovou na manhã desta quarta-feira (13), em reunião extraordinária, quatro requerimentos para embasar as investigações da concessão dos serviços funerários em Caxias do Sul. Três deles pedem informações ao Executivo, que terá 30 dias para enviar as respostas. O outro se volta aos Cartórios de Registro Civil (1ª e 2ª zona da comarca local).