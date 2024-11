Com a mais nova visita da reitora da UFRGS, Márcia Barbosa, em Caxias do Sul nesta terça-feira (12/11), o andamento da instalação do campus da universidade na cidade ganha atualizações. De acordo com a reitora, uma comissão responsável pela seleção dos cursos que serão ofertados já foi criada e os processos de compra do Campus 8, da Universidade de Caxias do Sul (UCS), estão em discussão entre o Governo Federal e Caixa Econômica Federal.