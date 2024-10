Eleições 2024: a cidade que estará nas mãos do futuro prefeito de Caxias do Sul

Muito conhecida como a terra do trabalho e a terra da Festa da Uva, Caxias do Sul cresce a cada ano. Hoje, com 463.501 moradores, segundo o Censo do IBGE 2022, o município tem uma demanda extensa de áreas que precisam ser desenvolvidas pelo próximo prefeito, seja ele Adiló Didomenico (PSDB), que concorre à reeleição, ou pelo vereador e candidato Maurício Scalco (PL). A decisão de quem será o responsável pelo comando da cidade a partir de 2025 até 2028 está nas mãos dos mais de 347 mil eleitores, que devem votar neste domingo (27/10).