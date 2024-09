O que os candidatos à prefeitura de Caxias do Sul propõem para o transporte coletivo

O transporte coletivo público têm sido uma das temáticas mais recorrentes na política de Caxias do Sul nos últimos anos. São diversas as discussões para tentar solucionar um desafio que se desenhou com o tempo: manter uma tarifa atrativa e um serviço eficiente para que a cidade possa movimentar-se por meio dele. Em contrapartida, o que se registra é uma série de subsídios do poder público injetados no sistema para segurar o preço da passagem ou para cobrir despesas.