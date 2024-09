As propostas dos candidatos à prefeitura para melhorar a mobilidade urbana de Caxias do Sul 

O conceito de mobilidade urbana evoluiu além da simples circulação de veículos, passando a focar também nas pessoas e na sustentabilidade das cidades. De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), o tema se estrutura em quatro pilares: integração do planejamento de transporte e uso do solo, melhoria do transporte público, incentivo ao transporte não motorizado e uso racional do automóvel. Em Caxias do Sul, o Plano Municipal de Mobilidade (Planmob), concluído em 2023 após quase dois anos de trabalho, estabelece diretrizes para acessibilidade, ciclomobilidade, transporte coletivo e vias municipais.