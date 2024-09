Desafios e propostas para melhorar a educação municipal em Caxias, segundo especialistas e candidatos à prefeitura

Responsabilidade do município, a Educação Infantil vem sendo pauta há anos, especialmente nos debates eleitorais. O desafio é atender gratuitamente à população de Caxias do Sul com oferta de vagas. A fila de espera, em 2024, está com 2.834 mil crianças aguardando uma vaga nas escolas municipais, sendo todas da faixa etária de 0 a 3 anos. Porém, o problema afeta todo o Rio Grande do Sul, sendo o sétimo Estado com o maior déficit de vagas em creches no Brasil. São 38.835 crianças de 0 a 3 anos aguardando, conforme levantamento divulgado pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Educação (Gaepe-Brasil) e pelo Ministério da Educação (MEC). No país, o déficit é de 632 mil vagas.