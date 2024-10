Dois candidatos de direita disputam a prefeitura de Caxias do Sul

A eleição em segundo turno à prefeitura de Caxias do Sul comprova de forma categórica: a cidade tem um eleitorado majoritariamente de direita. Os dois candidatos que disputam o comando do município, Maurício Scalco, do PL, e Adiló Didomenico, do PSDB, se assumem como bolsonaristas e como lideranças de direita. Na eleição para presidente, em 2022, o então candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL) fez 57,5% dos votos válidos, entre 11 candidatos, no primeiro turno e 66,4% dos válidos, isto é, conquistou dois votos em cada três, no segundo turno.