Em pleno dia mundial da bicicleta, o prefeito Adiló Didomenico roubou a cena ao pedir emprestada e dar uma volta na bicicleta elétrica do vereador Claudio Libardi (PCdoB) em um evento da Semana Municipal do Meio Ambiente, nesta terça-feira (3). Foi na inauguração do Ecoponto junto à sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), na Maesa. Libardi costuma ir trabalhar pedalando e esteve no evento representando do Legislativo.