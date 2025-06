Veja a viagem ideal para cada signo do zodíaco

Alguns destinos combinam mais com a personalidade de determinados nativos Kaspars Grinvalds / Shutterstock | Portal EdiCase

Viajar é uma excelente forma de conhecer novos lugares, culturas e viver experiências marcantes, contribuindo para ampliar os horizontes e criar lembranças inesquecíveis. No entanto, com tantos destinos incríveis ao redor do mundo, escolher apenas um pode se tornar uma tarefa difícil.

Nesse caso, uma alternativa interessante é recorrer à astrologia para descobrir qual lugar tem mais afinidade com as características do seu signo, ajudando a tornar a viagem ainda mais significativa e prazerosa. A seguir, a astróloga Yasmin Alves conta quais lugares podem agradar cada nativo. Confira!

Áries

Os nativos de Áries adoram destinos com passeios, trilhas e atividades GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

As pessoas de Áries adoram viagens com bastante movimento e aventuras; não gostam de ficar apenas no hotel. O destino perfeito pode ter passeios, trilhas e atividades. De todos os signos, esse é um dos mais aventureiros. Os arianos podem topar quase tudo!

Destinos ideais: Chapada Diamantina, Floresta Amazônica e Jalapão.

Touro

Os nativos de Touro gostam de viagens confortáveis e luxuosas GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

Os nativos de Touro gostam de viagens confortáveis e luxuosas em lugares turísticos. Normalmente buscam um bom hotel, que tenha o máximo de serviços disponíveis para seu conforto. Além disso, adoram conhecer a gastronomia dos lugares que visitam.

Destinos ideias: Itália, Suíça, Grécia e Polônia.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos adoram viagens com amigos, comunicação e passeios GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

As pessoas de Gêmeos gostam de destinos com bastante estímulo mental, ou seja, adoram viagens com amigos, comunicação e passeios. Amam conhecer culturas diferentes e exóticas, que oferecem conhecimento. Podem fazer tanto um safári na África do Sul como conhecer um museu na França. O importante é sempre o conhecimento e as conversas.

Destinos ideais: África do Sul, França e Londres.

Câncer

Os nativos de Câncer gostam de destinos mais calmos e tranquilos GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

As pessoas do signo de Câncer gostam de destinos mais calmos e tranquilos com pessoas que amam. Normalmente viagens muito longas podem ser cansativas para esses nativos. Por isso, lugares para passar um fim de semana ou até cinco dias são sempre as melhores opções. Além disso, os cancerianos adoram conhecer a cultura do próprio país.

Destinos ideais: Florianópolis, Praia do Forte e Arraial do Cabo.

Leão

Os nativos de Leão gostam de destinos com bastante diversão e arte GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

As pessoas do signo de Leão gostam de destinos com bastante diversão e arte. Adoram ir para festas, passeios, eventos, museus, galerias de arte, shows etc. Esse nativo pode viajar acompanhado, mas também consegue se divertir sozinho.

Destinos ideais: França, China, Londres e Las Vegas.

Virgem

Os nativos de Virgem gostam de restaurantes, pontos históricos e praias tranquilas GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

As pessoas do signo de Virgem gostam de viagens bem planejadas e organizadas. Normalmente tem o roteiro todo estabelecido meses antes. Seus lugares preferidos são sempre mais tranquilos. Seu destino perfeito tem passeios para restaurantes, pontos históricos e praias tranquilas. O que mais irrita o virginiano são viagens em época de temporada, em que tudo é cheio.

Destinos ideais: Campos do Jordão, Monte Verde e Fernando de Noronha.

Libra

Os nativos de Libra gostam de viagens confortáveis e luxuosas GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

As pessoas do signo de Libra gostam de viagens confortáveis e luxuosas para lugares turísticos com as pessoas que ama. Adoram tirar boas fotos e ter ótimas recordações. Amam conhecer gastronomia, museus e pontos turísticos nos lugares que visitam.

Destinos ideais: Barcelona, Milão e Paris.

Escorpião

Os nativos de Escorpião amam ver o mar e relaxar em resorts GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

As pessoas de Escorpião gostam de viagens para lugares com água, o elemento que rege o signo. Amam ver o mar e relaxar em resorts. Podem gostar também de lagos e cachoeiras. Viagens para centros urbanos podem ser cansativas para esses nativos.

Destinos ideais: Austrália, Maragogi e Califórnia.

Sagitário

Os nativos de Sagitário adoram conhecer lugares com bastante natureza GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

As pessoas de Sagitário topam todo tipo de viagem. Adoram conhecer lugares com bastante natureza e com aventuras e locais para explorar, como uma praia paradisíaca ou uma montanha com uma vista excepcional. De todos os signos, esse é o que mais ama viajar. Por isso, qualquer destino pode ser bom.

Destinos ideais: uma expedição pelo Pantanal, Índia, Nova Zelândia e Filipinas.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio amam intercâmbios ou viagens a trabalho GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

Os nativos de Capricórnio amam intercâmbios ou viagens a trabalho. Gostam de ter algum objetivo para viajar além da questão turística. Seus destinos normalmente são centros urbanos. Nem sempre viagens para lugares isolados são interessantes.

Destinos ideais: Brasília, Rio de Janeiro e Cidade do México.

Aquário

Os nativos de Aquário gostam de viagens para lugares diferentes e únicos GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

As pessoas de Aquário gostam de viagens para lugares diferentes e únicos. Podem até ir para lugares turísticos, mas procuram fazer passeios diferentes. Seus destinos preferidos são locais que nem todos conhecem. Além disso, de todos os signos, é o que mais tem interesse em conhecer cidades.

Destinos ideais: Tokyo, Dubai e Nova York.

Peixes

Os nativos de Peixes gostam de destinos com muita beleza natural GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

As pessoas do signo de Peixes gostam de destinos com muita beleza natural, como praias, cachoeiras, parques e montanhas. Podem realizar viagens no impulso e nem sempre tem uma grande organização, pois buscam seguir seus instintos.