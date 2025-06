Haddad adia "solução estrutural" até domingo, e dólar não volta a subir

Haddad disse ter recebido "pedido singelo" para esperar. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Depois de prometer anúncio da "solução estrutural", que inclui proposta de emenda constitucional, para a revisão do decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeira (IOF) ainda nesta tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiou a alternativa até domingo.

É para quando prevê reunião com líderes partidários do Congresso, para comunicar as medidas alinhadas em almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Câmara e do Senado, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e os líderes do governo nas duas casas legislativas. E avisou que, antes de rever o decreto de IOF, precisa da aprovação de ao menos parte das medidas.

— Estamos falando de alguns dias para resolver o problema. Há uma maneira formal de resolver, mas não posso adiantar para não ser deselegante com os líderes. Foi esse pedido singelo dos presidentes da Câmara e do Senado que precisamos atender — disse Haddad.

Antes, havia dado a má notícia de que a solução não seria apresentada ainda nesta terça-feira (3):

— Assumimos o compromisso de não anunciar (as medidas), nem parcialmente, antes de reunião com líderes, até o começo da próxima semana. Vamos apresentar a formulação e quanto implica no orçamento do ano que vem e deste ano, para obter êxito no convencimento da maioria das Casas para aprovação — disse Haddad.

Na combinação das declarações do ministro – pela manhã, havia mencionado a possibilidade de uma medida provisória – a tendência seria a substituição de ao menos parte do aumento de IOF por alguma outra iniciativa adotada via MP.

Apesar do jorro de água fria na expectativa que o próprio Haddad havia criado, o dólar não interrompeu a trajetória de queda iniciada durante entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fechou em queda de 0,7%, para R$ 5,635. A bolsa, que também inverteu a trajetória durante entrevista de Lula, subiu 0,56%, para 137.546.

A inversão de sentido que também ocorreu na bolsa de valores – estava em baixa, virou para alta – ocorreu porque Lula não vetou o debate da desvinculação dos benefícios previdenciários da regra de reajuste real do salário mínimo e dos pisos de saúde e educação. Perguntado duas vezes sua posição, disse que não se manifestaria sobre um pacote do qual ainda não conhecia o conteúdo. No final do ano passado, o presidente havia interditado o debate sobre qualquer uma dessas medidas.

Ao justificar o adiamento diante do ultimato de 10 dias dado pelo presidente da Câmara, Haddad afirmou:

— O presidente da Câmara, gentilmente, nos deu 10 dias. Apresentamos uma alternativa antes dos 10 dias. Tá apresentado, tá tudo bem.

Se houve ironia no uso da palavra "gentilmente", não transpareceu. Ao contrário, Motta destacou a "competência" de Haddad e sustentou:

— Estamos todos registrando essa sintonia entre Câmara, Senado e governo federal na busca de uma solução não só para um problema pontual de 2025, mas para que possamos avançar em discussão mais abrangente e estruturante para futuro do país.

Alcolumbre fez coro:

— O episódio foi muito didático. Agradeço a forma sensível como o presidente nos acolheu e Haddad, para buscar entendimento até para rever o decreto. E não podemos resolver se não discutirmos a agenda estrutural do país. Precisamos ter maturidade política para isso.