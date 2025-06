Datas e prazos para as eleições presidenciais e para o Conselho Deliberativo do Grêmio 

Eleição terá ponto de votação presencial na Arena Camila Hermes / Agencia RBS

O ano de 2025 será de eleições no Grêmio. O processo, no entanto, ainda levará alguns meses para ser oficializado. Antes da escolha do novo presidente, haverá um primeiro pleito para os sócios definirem os nomes que assumirão 150 cadeiras do Conselho Deliberativo (CD) do clube. Trinta suplentes também serão eleitos.

O primeiro passo para a eleição do CD é a publicação do edital. A tendência é de que o documento seja divulgado no dia 10 de agosto, com a inscrição das chapas permitida até o dia 20 de agosto. A eleição deve ocorrer no dia 28 de setembro, mas depende da confirmação do calendário de jogos para ser oficializada.

Após a renovação de parte do conselho, os movimentos para a eleição presidencial terão início. A publicação de edital também é o primeiro passo. Isso deve ocorrer no início de novembro. As chapas serão inscritas em um prazo de cinco dias.

A eleição presidencial deve ocorrer, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Quem somar mais de 20% dos votos dentro do universo de 343 conselheiros aptos a votar, avança para a assembleia de associados.

Após 10 dias da promulgação do resultado no Conselho Deliberativo, os sócios votarão pela internet. O clube oferecerá o modelo de voto presencial na Arena.