Secretário da Reconstrução aproveita agenda em Caxias para divulgar balanço da recuperação do Estado

Maneco Hassen concedeu entrevista à rádio Gaúcha Serra Luca Roth / agência RBS

Em Caxias para assinatura da ordem de início da construção de 440 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida, o secretário da Reconstrução Gaúcha, Maneco Hassen, aproveitou para destacar ações do governo federal na recuperação do Estado após a enchente de 2024.

Em entrevista à Gaúcha Serra, na manhã desta segunda-feira (2), listou recursos destinados pela União ao município e ao Rio Grande do Sul como um todo. Citou ações de infraestrutura, como as obras na BR-470, entre Bento e Veranópolis, e na BR-116, em Nova Petrópolis, e repasses federais para a reconstrução de 393 de pontes em estradas gaúchas.

Também enumerou auxílios destinados a cidadãos e empresas atingidos pela tragédia e projetos de contenção de cheias e reconstrução de moradias. Todas as medidas, segundo o governo, somam R$ 112 bilhões.

Em véspera de ano eleitoral, a divulgação das medidas tomadas pela União parece ser a estratégia do governo para conquistar o eleitorado de um Estado e uma região tradicionalmente resistentes ao PT. Teve até menção a etapas que não andaram por conta da burocracia do governo do Estado, como a elaboração do projeto de proteção da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Marechal?

Placa localiza o empreendimento no bairro "Marechal Reolon" Luca Roth / Agência RBS

Todas as obras públicas precisam ter um painel informativo com detalhes como valor investido e do que se trata o projeto. É uma medida de transparência e prestação de contas, mas também assume a função de publicidade da gestão responsável pela execução.