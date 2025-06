Reunião busca resolver pendências de imóvel que sediará Casa de Passagem em Caxias; veja destaques da política

Vereador por Um Dia

Representantes da Câmara de Caxias do Sul e do Cartório Eleitoral estão visitando as 23 escolas participantes do projeto Vereador por Um Dia 2025. As visitas são preparatórias para a escolha dos representantes de cada instituição, marcada para o dia 10 de junho, e para a sessão simbólica no plenário do Legislativo.