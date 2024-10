Conheça mais sobre a vida de Denise Pessôa, candidata à prefeita de Caxias do Sul

A infância em meio a encontros de moradores de bairros e reuniões sindicais ajudou a criar uma jovem militante e ativa na luta coletiva. As brincadeiras como professora, sempre conduzindo as demais crianças, apontavam para uma personalidade de liderança e proatividade. Mas foram os últimos anos, ocupando papéis de destaque dentro do cenário político e o próprio amadurecimento na vida pessoal, que deram à candidata Denise Pessôa, 41 anos, uma das características principais da fase atual, elencada não só por ela, mas por aqueles que a conhecem: a habilidade de dialogar. Este é um dos princípios que pretende manter caso seja eleita prefeita de Caxias do Sul pelo PT.