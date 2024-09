O que dizem moradores de cidade da Serra que deu ampla maioria a Bolsonaro em 2022 e que terá prefeito do PT a partir de 2025

Um dos municípios da Serra a registrar maior diferença de votos a favor de Jair Bolsonaro contra Lula na eleição presidencial de 2022 (77,63% contra 22,37% dos votos válidos no segundo turno), Nova Roma do Sul terá um prefeito petista a partir de janeiro. Isso porque a chapa encabeçada pelo atual vice-prefeito e secretário de Saúde, Roberto Panazzolo (PT), precisa de apenas um voto válido para ser declarada vencedora, uma vez que não terá adversários no pleito de 6 de outubro. A maioria identificada com a direita no município, por sua vez, estará representada pelo candidato a vice-prefeito, Gilberto Klin, filiado ao Progressistas. Apesar de inusitada, a coligação entre trabalhadores e progressistas terá o seu quinto mandato consecutivo.