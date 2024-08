Eleitores de Canela vão optar entre cinco candidatos à prefeitura

Canela, com 48,9 mil habitantes, terá cinco chapas majoritárias para as eleições 2024 — uma a mais do que Caxias do Sul, com 463,3 mil moradores. Os partidos que buscam a chefia da prefeitura da Região das Hortênsias são a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) e Federação PSDB/Cidadania (coligados com o PDT). As demais chapas concorrentes são puras (com candidatos da mesma sigla). São eles PP, PL e MDB. Além disso, há uma mulher concorrendo para o cargo de prefeita e uma para vice.