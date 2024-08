Abrigadas sob toldos, dormindo em cima de papelões, em abrigos improvisados. O retrato da vulnerabilidade social de Caxias do Sul é exposto diariamente pelas 1.497 pessoas em situação de rua na cidade. A quantidade de homens e mulheres vivendo nessas condições foi divulgado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul no mês passado.