Educação ambiental como uma prioridade

Existem iniciativas importantes em Caxias do Sul na área ambiental. O Plano Municipal da Mata Atlântica levou a cidade a ser convidada para compartilhar a experiência na Conferência do Clima, a COP 28, em Dubai, ano passado. A cidade tem um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, um Plano Diretor de Arborização Urbana e um Plano Municipal de Saneamento. O município trabalha para construir uma lei municipal para as APPs (áreas de preservação permanente) urbanas. São marcos necessários, que configuram abordagens, regramentos e diretrizes para questões ambientais. Porém, a área é muito ampla, e muitas questões podem escapar à legislação, ao gerenciamento e à operação. As dificuldades ambientais não poupam Caxias do Sul e, a todo momento, colocam temas a serem equacionados.