Prefeitura de Caxias do Sul gastou mais de R$ 248 milhões na saúde durante 1º quadrimestre de 2024

O valor foi divulgado durante a prestação de contas do período na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (17/7). Assuntos como atendimentos na Farmácia do CES, UPA Central, Hospital Pompéia e falta de verbas do Estado foram cobrados no encontro pelos vereadores.

17/07/2024 - 19h56min