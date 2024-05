O Ministério da Saúde publicou na sexta-feira (17), no Diário Oficial da União, portaria que destina R$ 13.051.568,17 a serem incorporados ao limite de média e alta complexidade, o Teto MAC para Caxias do Sul, que deverá ser usado para custeio dos serviços de traumatologia e ortopedia do Hospital Pompéia.