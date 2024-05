Os três vereadores que já surgiram no cenário legislativo de Câmaras da região responsabilizando árvores pelo deslizamento de encostas não são caso isolado. Deve haver mais. (Os três vereadores são Sandro Fantinel, do PL, de Caxias do Sul; José Bortolini, o Zé da Patrola, do PDT, de Garibaldi; e Cássio Fachi, do Progressistas, de Garibaldi). A região ficou exposta nacionalmente, em um momento de tragédia climática, por discursos de, digamos, “desapego” ao meio ambiente. Evidencia a fragilidade de nossa cultura ambiental. Essa é uma cultura da região, cortar árvores, que até tem raízes históricas, que remontam ao desbravamento. Mas os tempos são outros, e já faz tempo. O prefeito Adiló Didomenico voltou da Conferência do Clima, a COP 28, da qual participou em Dubai, no fim do ano passado, impactado pela exigência do debate planetário acerca do meio ambiente e reconhecendo a importância de políticas ambientais locais. O tema do meio ambiente e uma cidade sustentável precisa ser central na campanha eleitoral deste ano.