A intenção do vereador Sandro Fantinel (PL) de apresentar projeto para retirada de árvores “cinco metros para cada lado em todas as estradas principais do interior”, exposta na sessão de terça-feira (14/5) ganhou repercussão nacional. Para Fantinel, “o que derruba barranco no meio de estrada são as árvores”. O assunto foi parar, entre outros, nos principais portais do país. Mereceu postagem do jornalista André Trigueiro, de atuação na área ambiental e das cidades sustentáveis. Fantinel já havia exposto suas ideias acerca da catástrofe climática nas sessões de 7 e 8 de maio.