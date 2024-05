O vereador Sandro Fantinel (PL) confirmou na sessão desta terça-feira, em meio ao debate sobre as mudanças climáticas, que irá apresentar projeto para retirada das árvores “cinco metros para cada lado em todas as estradas principais do interior”. Ele já havia exposto suas ideias em sessões na semana passada, mostradas no Mirante de 9/5. Segundo o parlamentar, as árvores são responsáveis pelo deslizamento de encostas que bloqueiam rodovias: