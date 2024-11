No Dnit, em Brasília, prefeito Adiló, de Caxias do Sul, corre atrás de viaduto na Perimetral com BR-116 e dos 900 metros "aqueles"

A principal agenda do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, em Brasília nesta terça-feira foi no Dnit, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Foi recebido pelo diretor-geral do Dnit, Fabrício Galvão (à direita na foto), e pelo chefe da assessoria especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do órgão, Fellippe Morais (ao centro). Adiló apresentou quatro demandas: